13.11.2017 (11:59)

В Ленинградской военно-морской базе прошли тренировки по борьбе за живучесть корабля

В Ленинградской военно-морской базе на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий» прошли тренировки по борьбе за живучесть (БЗЖ) корабля.

УТК представляет собой набор помещений, имитирующих отсеки корабля, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать навыки по спасению корабля.

Моряки тренировались в локализации и тушении пожаров в корабельных отсеках, а также ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранении поступления забортной воды.

При тушении пожаров морякам предстояло в кротчайшие сроки экипироваться в специальные огнеупорные костюмы, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания.

Мероприятия по обеспечению непотопляемости и пожаробезопасности боевых кораблей и судов проводятся на постоянной основе. В ходе них совершенствуются навыки личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций.



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