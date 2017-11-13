13.11.2017 (11:46)

На полигонах ЮВО в Северной Осетии проходит очистка от неразорвавшихся боеприпасов

Инженерно-саперные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, приступили к сплошной очистке полигона Тарское и Шалхи от неразорвавшихся боеприпасов штатного вооружения артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений ЮВО.

Военным саперам предстоит очистить и проверить свыше 300 га полигона. Работы ведутся с использованием современных миноискателей с индукционной системой обнаружения металлов в грунте на глубине до 120 сантиметров, а также специального защитного комплекта сапера ОВР-3.

Также после проверки и утилизации взрывоопасных предметов (ВОП) будет проведена установка новых мишенных полей и ремонт подъемных механизмов на огневых директрисах.

При обнаружении боеприпасов военные инженеры проведут сбор и транспортировку переносимых боеприпасов на специальную площадку для закладки малых зарядов и подрыва.

При работе с непереносимыми боеприпасами они будут уничтожаться на месте сверхмалыми зарядами с использованием электрических дистанционных взрывателей. Такой метод также применим при подрыве разбросанных остатков неразорвавшихся боеприпасов и взрывателей. Таким образом, все заряды собираются в единую сеть подрыва «паутина» и подрываются на небольшой площади полигона.

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