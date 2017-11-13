13.11.2017 (11:34)

Экипажи Су-24М авиаполка ЮВО в Волгоградской области пролетят маршрутами времен Великой Отечественной войны

Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, примут участие в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Торжества пройдут 19 ноября в Калачевском районе Волгоградской области.

Тренировки экипажей самолетов проходят на малых высотах на скорости до 900 км/час, с отстрелом тепловых целей.

Около 50 военнослужащих роты Почетного караула будут задействованы в прохождении торжественным маршем.

В воздухе экипажи самолетов выполнят фигуры высшего пилотажа в составе авиационного звена в сомкнутом боевом порядке на 4 бомбардировщиках оперативно-тактической авиации Су-24М над набережной поселка Пятиморска Калачевского района.

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