13.11.2017 (11:28)
Сотрудники 127-й военной автомобильной инспекции провели урок дорожной безопасности в абхазской школе
Сотрудники 127-й военной автомобильной инспекции (ВАИ), расположенной в Сочи, накануне осенних каникул провели урок дорожной безопасности в средней общеобразовательной школе Гудаутского района Абхазии.
Учащимися школы являются не только граждане Абхазии, но и дети военнослужащих расположенной там российской военной базы.
В ходе лекции военные инспекторы в доступной игровой форме разъяснили детям о правильном переходе дороги по сигналу светофора с осмотром всех сторон, нежелательном использовании мобильного телефона во время движения по тротуару или при переходе через дорогу, а также о правилах безопасной езды на велосипедах.
Также они рассказали юным участникам дорожного движения о необходимости использования в условиях пасмурной погоды и в тёмное время суток светоотражающих элементов на верхней одежде. Вся лекция сопровождалась красочной детской презентацией ПДД.
Целями профилактического мероприятия ставилось напоминание подросткам о правилах безопасного поведения на проезжей части и вблизи дорог, а также предупреждение ДТП с участием детей.
Кроме того, военные инспекторы вручили ученикам световозвращающие наклейки, которые в условиях плохой видимости позволяют водителю вовремя увидеть ребёнка и, при необходимости, затормозить.
В повседневной деятельности сотрудники ВАИ выполняют контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта подразделений ЮВО на территории Абхазии и Сочи.