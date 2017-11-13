13.11.2017 (11:28)

Сотрудники 127-й военной автомобильной инспекции провели урок дорожной безопасности в абхазской школе

Сотрудники 127-й военной автомобильной инспекции (ВАИ), расположенной в Сочи, накануне осенних каникул провели урок дорожной безопасности в средней общеобразовательной школе Гудаутского района Абхазии.

Учащимися школы являются не только граждане Абхазии, но и дети военнослужащих расположенной там российской военной базы.

В ходе лекции военные инспекторы в доступной игровой форме разъяснили детям о правильном переходе дороги по сигналу светофора с осмотром всех сторон, нежелательном использовании мобильного телефона во время движения по тротуару или при переходе через дорогу, а также о правилах безопасной езды на велосипедах.

Также они рассказали юным участникам дорожного движения о необходимости использования в условиях пасмурной погоды и в тёмное время суток светоотражающих элементов на верхней одежде. Вся лекция сопровождалась красочной детской презентацией ПДД.

Целями профилактического мероприятия ставилось напоминание подросткам о правилах безопасного поведения на проезжей части и вблизи дорог, а также предупреждение ДТП с участием детей.

Кроме того, военные инспекторы вручили ученикам световозвращающие наклейки, которые в условиях плохой видимости позволяют водителю вовремя увидеть ребёнка и, при необходимости, затормозить.

В повседневной деятельности сотрудники ВАИ выполняют контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта подразделений ЮВО на территории Абхазии и Сочи.

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