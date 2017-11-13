13.11.2017 (11:19)

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЗВО отработали отражение диверсионно-разведывательных групп условного противника на марше

Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» Западного военного округа в ходе комплексных занятий в Ленинградской области, отработали вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на колонну техники, совершающей марш в район боевого развертывания, а также предотвратили проникновение диверсантов на позиции во время несения боевого дежурства.

Выход колонны из района засады обеспечивала маневренная группа охраны, которая заняла круговую оборону и вступила в бой с условным противником.

Для недопущения захвата вооружения и военной техники механики-водители БАЗ-6402 выполняли упражнения маневрирования в составе подразделений.

Зенитный ракетный дивизион, завершив выход в безопасный район, успешно развернулся на новых позициях.

Особенность занятий состояла в том, что несвойственная для зенитных ракетных подразделений задача решалась личным составом самого дивизиона, без привлечения дополнительных сил и средств.

В занятиях приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

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