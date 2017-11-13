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13.11.2017 (11:01)

В десантно-штурмовые подразделения в Новороссийске поступило более 30 высокоманевренных пикапов на базе УАЗа

Десантно-штурмовые подразделения Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск для выполнения специальных задач в горной местности получили 30 маневренных и высокопроходимых пикапов на базе автомобиля УАЗ.

Поступающие специальные транспортные средства российского производства длительное время проходили испытания на различных полигонах, в том числе и в горной местности.

Появление такого типа транспорта на вооружении соединения ВДВ призвано повысить мобильность горных подразделений, действующих на удалении от основных сил десанта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Перевооружение , Пополнение
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