13.11.2017 (11:01)
В десантно-штурмовые подразделения в Новороссийске поступило более 30 высокоманевренных пикапов на базе УАЗа
Десантно-штурмовые подразделения Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск для выполнения специальных задач в горной местности получили 30 маневренных и высокопроходимых пикапов на базе автомобиля УАЗ.
Поступающие специальные транспортные средства российского производства длительное время проходили испытания на различных полигонах, в том числе и в горной местности.
Появление такого типа транспорта на вооружении соединения ВДВ призвано повысить мобильность горных подразделений, действующих на удалении от основных сил десанта.
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