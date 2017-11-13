13.11.2017 (10:37)
Специалисты РХБ защиты ЮВО на полигоне Кадамовский в Ростовской области отработали применение термодымовых машин
Расчеты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, в ходе полевых занятий на полигоне Кадамовский в Ростовской области скрыли местонахождение мотострелков и танкистов постановкой дымовой завесы, успешно применив термодымовые машины (ТДА-2).
Около 100 военнослужащих выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).
В ходе тренировок они совершенствовали навыки при действиях по сигналам оповещения, решали задачи по преодолению зараженных участков местности, применению приборов РХБ-разведки, а также дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения полной специальной обработки вооружения и военной техники.
Свои действия отработали расчеты РХБ разведки, расчеты станции специальной обработки вооружения и военной техники, а также расчеты подразделения аэрозольного противодействия.
Особое внимание на тактико-специальном занятии было уделено проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочной станции АРС-14У и возимого дегазационного комплекта.
Подразделения войск РХБ защиты применили на занятиях термодымовые машины ТДА-2, современные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от –50 до +50 градусов (благодаря им быстрота обнаружения РХБ заражения увеличилась в 2,5 раза).
Также в ходе практических занятий военнослужащие огнеметного подразделения, выполнили нормативы десантирования из многоцелевого тягача лёгкого бронированного МТ-ЛБ и по подготовке применения реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» к бою.