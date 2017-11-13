Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.11.2017 (10:37)

Специалисты РХБ защиты ЮВО на полигоне Кадамовский в Ростовской области отработали применение термодымовых машин

Фото Видео

Расчеты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, в ходе полевых занятий на полигоне Кадамовский в Ростовской области скрыли местонахождение мотострелков и танкистов постановкой дымовой завесы, успешно применив термодымовые машины (ТДА-2).

Около 100 военнослужащих выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

В ходе тренировок они совершенствовали навыки при действиях по сигналам оповещения, решали задачи по преодолению зараженных участков местности, применению приборов РХБ-разведки, а также дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения полной специальной обработки вооружения и военной техники.

Свои действия отработали расчеты РХБ разведки, расчеты станции специальной обработки вооружения и военной техники, а также расчеты подразделения аэрозольного противодействия.

Особое внимание на тактико-специальном занятии было уделено проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочной станции АРС-14У и возимого дегазационного комплекта.

Подразделения войск РХБ защиты применили на занятиях термодымовые машины ТДА-2, современные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от –50 до +50 градусов (благодаря им быстрота обнаружения РХБ заражения увеличилась в 2,5 раза).

Также в ходе практических занятий военнослужащие огнеметного  подразделения, выполнили нормативы десантирования из многоцелевого тягача лёгкого бронированного МТ-ЛБ и по подготовке применения реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» к бою.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false