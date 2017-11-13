13.11.2017 (10:37)

Специалисты РХБ защиты ЮВО на полигоне Кадамовский в Ростовской области отработали применение термодымовых машин



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тренировка специалистов РХБ защиты ЮВО (полигон "Кадамовский",Ростовская область)

Расчеты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, в ходе полевых занятий на полигоне Кадамовский в Ростовской области скрыли местонахождение мотострелков и танкистов постановкой дымовой завесы, успешно применив термодымовые машины (ТДА-2).

Около 100 военнослужащих выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

В ходе тренировок они совершенствовали навыки при действиях по сигналам оповещения, решали задачи по преодолению зараженных участков местности, применению приборов РХБ-разведки, а также дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения полной специальной обработки вооружения и военной техники.

Свои действия отработали расчеты РХБ разведки, расчеты станции специальной обработки вооружения и военной техники, а также расчеты подразделения аэрозольного противодействия.

Особое внимание на тактико-специальном занятии было уделено проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочной станции АРС-14У и возимого дегазационного комплекта.

Подразделения войск РХБ защиты применили на занятиях термодымовые машины ТДА-2, современные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от –50 до +50 градусов (благодаря им быстрота обнаружения РХБ заражения увеличилась в 2,5 раза).

Также в ходе практических занятий военнослужащие огнеметного подразделения, выполнили нормативы десантирования из многоцелевого тягача лёгкого бронированного МТ-ЛБ и по подготовке применения реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» к бою.

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