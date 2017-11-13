13.11.2017 (10:12)

На Кубани и Ставрополье прошла масштабная тренировка по ликвидации последствий применения условным противником ОМП

На территории Ставропольского и Краснодарского края прошла масштабная тренировка по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили нормативы по ведению радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники.

При выполнении поставленных задач на практике применяются современные образцы специальной техники: машины БРДМ-2РХБ, АРС, ТДА-У, ДК-Т1А, а также автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и машины РХБ разведки, аппаратура которых позволяет передавать собранные данные в вышестоящий штаб в автоматическом режиме, обеспечивая высокую оперативность принятия решений.

В тренировке приняли участие свыше 5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

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