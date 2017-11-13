13.11.2017 (09:43)

В Ставропольском крае молодые лётчики штурмовиков Су-25СМ3 отработали действия на сверхмалой высоте в составе пары

Молодые лётчики штурмового авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, отработали действия в групповых полётах различного вида.

Пилоты совершали полёты на штурмовиках Су-25СМ3 на малых и средних высотах, а также на различной скорости. При обучении взлёт проводился по одному с последующим пристраиванием и в паре. Также пилоты отработали посадку на взлётно-посадочную полосу в составе пар.

В ходе полёта экипажи выполнили маневрирования на интервале между самолётами от 75 до 150 метров и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе пилоты отработали перестроение боевого порядка – каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолёта.

В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 совершили свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице