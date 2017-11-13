13.11.2017 (04:30)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Королевство Таиланд для участия в военно-морском параде в честь 50-летия АСЕАН

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Королевство Таиланд.

После постановки кораблей отряда на якорь в бухте Паттая, состоялся ряд организационных совещаний с принимающей стороной.

В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Запланировано посещение российского отряда представителями российского дипломатического корпуса в Королевстве Таиланд, а также взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли, которые также примут участие в параде.

Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Таиланд продлится до 21 ноября.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице