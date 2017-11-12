12.11.2017 (23:02)

В учебном центре 12 ГУ МО РФ состоялся «День призывника»

Для повышения престижа военной службы и улучшения патриотического воспитания молодежи, в рамках ежегодной информационно-пропагандисткой акции «Есть такая профессия - Родину защищать!», должностными лицами 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией и военным комиссариатом Сергиево-Посадского муниципального района проведен «День призывника» на базе 84 межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Е.В. Бойчука. Данное мероприятие стало уже традиционным и проводится два раза в год во время весеннего и осеннего призыва.



В клубе учебного центра призывников ознакомили с историей 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, с порядком поступления на военную службу по призыву, контракту, а также в высшие военные учебные заведения.



Далее призывникам были продемонстрированы элементы воинской части, образцы вооружения и военной техники, условия быта, досуга и обеспечения всеми видами довольствия, а также условия размещения военнослужащих в полевом лагере.



В завершении мероприятия призывникам были высказаны слова напутствия и пожелания для прохождения военной службы. Угостившись солдатской кашей и чаем призывники обменялись впечатлением от увиденного

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