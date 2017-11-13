13.11.2017 (00:00)

В Вооруженных Силах РФ отмечается День войск РХБ защиты

13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День образования войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты.

Войска РХБ защиты это боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск ВС, воинские части и организации непосредственного подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные воинские части.

На них возлагаются задачи по выявлению и оценке РХБ обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, дорог и сооружений, применению аэрозолей для маскировки, огнеметно-зажигательных средств для поражения противника, а также ликвидации последствий аварий на РХБ опасных объектах.

Система вооружения и средств РХБ защиты включает подсистемы: РХБ разведки и контроля; защиты личного состава; специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, местности, зданий и сооружений; снижения заметности войск и объектов; огневого поражения противника; обеспечения. Совершенствуются как технические средства, так и система вооружения и средств РХБ защиты в целом.

Развитие вооружения и средств РХБ защиты идет в направлениях широкого внедрения автоматизированных систем управления; создания робототехнических комплексов специального назначения, в том числе с беспилотными летательными аппаратами; совершенствования систем дистанционной РХБ разведки; качественного улучшения тактико-технических характеристик образцов вооружения и средств РХБ защиты; минимизации участия человека в эксплуатации технических средств, что позволяет не только свести вероятность ошибок к минимуму (практически к нулю), но и максимально обезопасить жизнь и здоровье военных специалистов.

В этом году Вооружённые Силы получают от промышленности более 350 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-6, универсальные станции специальной обработки УССО, машины дымовые ТДА-3, тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А. С учётом поставок в 2017 году доля современных образцов составит более 60 процентов, а к 2020 году – не менее 70 процентов.

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