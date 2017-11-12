12.11.2017 (23:50)

Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Итальянской Республики.

Наблюдательный полет максимальной дальностью до 2015 километров будет выполняться в период с 13 по 17 ноября 2017 г. с аэродрома открытого неба Рим (Чампино).

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а итальянские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.

Это сорок девятый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

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