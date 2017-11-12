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12.11.2017 (15:18)

Филиалы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России проводят работы по уходу за лесами

Филиалы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России проводят работы по уходу за лесами, производят санитарные рубки и очистку лесных угодий.

На сегодняшний день разработаны и утверждены технологические карты, установлены знаки безопасности, проведено устройство погрузочных площадок и уборка опасных деревьев. Проходные рубки выполняются в рамках Государственного задания на 2017 год, площадь проведения рубок ухода составляет 10,5 га. Проходная рубка проводится в целях улучшения качественного состава лесов.

В том числе в целях сохранности и восстановления лесов Минобороны России были посажены саженцы сосны обыкновенной и ели на территории дошкольных учреждений и войсковых частей.

К работе по восстановлению лесов на землях Министерства обороны принимали участие воспитанники образовательных учреждений, военнослужащие и гражданский персонал войсковых частей, семьи сотрудников «Оборонлеса».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Лесное хозяйство
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