12.11.2017 (07:30)

В Армении на авиабазе ЮВО прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать» в предверии 99-ой годовщины войск РХБЗ

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении на тактико-специальных учениях ликвидировали очаг химического заражения военного аэродрома Эребуни в Ереванском военном гарнизоне.

Данные мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» и в преддверии празднования 99-ой годовщины образования войск РХБЗ.

На праздничные мероприятия были приглашены российские студенты ВУЗов и школьники старших классов школ, члены семей военнослужащих, ветераны, представители дипломатического корпуса и администрации.

В ходе практических действий военные химики-разведчики выполнили мероприятия по наземной и воздушной разведке местности с использованием современных комплексов химической разведки РХМ-6. После приземления самолетов и вертолетов на условно зараженный военный аэродром, химики провели комплекс мероприятий по снижению уровня радиации, экипировали военных летчиков в средства индивидуальной защиты и эвакуировали их с места условного заражения. После этого военнослужащие отработали нормативы по частичной и полной дегазации вооружения, экипировки наземной и авиационной военной техники.

К показательным учениям было привлечено более 200 военнослужащих, около 50 единиц специальной военной техники, в том числе современные разведывательные химические машины РХМ-6, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.

Завершилась праздничная военно-патриотическая акция на российской авиационной военной базе Эребуни проведением показательных действий расчетов РХБ разведки, демонстрации современной экипировки военнослужащих, средств связи, вооружения, военной специальной и авиационной техники.

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