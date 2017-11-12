12.11.2017 (02:30)

Интенсивность боевой подготовки мотострелков ЮВО в Ставропольском крае возросла на 13%

Интенсивность боевой подготовки мотострелковых подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ставропольском крае, в 2017 учебном году возросла на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно повлияло на результаты огневой подготовки — более 70% военнослужащих выполняют упражнения контрольных стрельб и по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».

За 12 месяцев службы в гвардейском мотострелковом соединении мотострелки проходящие военную службу по призыву на практике научились организовывать оборонительные и наступательные действия, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с танкистами и артиллеристами в современном общевойсковом бою.

На полигонах «Николо-Александровский» и «Серноводское» на занятиях военнослужащие отрабатывают навыки применения современного вооружения и военной техники, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц «Мста-С», а также бронемашин «Тигр».

В ходе занятий по вождению и совершению маршей бронетанковой и автомобильной техникой пройдено около 10 тыс. км. Около 50% занятий проведено в темное время суток.

В текущем году в соединениях уже проведено 15 тактических учений, около 500 боевых стрельб из вооружения танков и артиллерии, свыше 1 тыс. огневых тренировок с применением стрелкового вооружения и гранатометов.

Еженедельно средняя загруженность учебно-тренировочных комплексов составляет 90-100%.



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