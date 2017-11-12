12.11.2017 (06:30)

Около 700 молодых солдат ЮВО под Волгоградом пройдут профилактику от ОРЗ вакцинацией

В целях профилактики сезонных заболеваний среди вновь прибывающего молодого пополнения в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, проводится углубленный медицинский осмотр и вакцинация всего личного состава.

Около 700 молодых солдат, призванных на военную службу осенью текущего года, в течение месяца пройдут медицинское обследование. По итогам осмотра будет вынесено комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего.

Профилактические мероприятия по раннему выявлению заболевших проводятся ежедневно на утренних осмотрах и в процессе повседневной жизнедеятельности с помощью термометрии.

Для проведения вакцинации военнослужащих и членов их семей у медицинских работников соединения, уже имеется около 5 тыс. различных вакцин, в том числе иммуностимуляторы и препараты для профилактики эпидемий гриппа и ОРЗ.

По сравнению с весенним периодом 2017г. уровень инфекционной заболеваемости военнослужащих по призыву снизился на 25%.

Таких показателей удалось добиться в результате проведения витаминизации и профилактического приема военнослужащими современных противовирусных препаратов, а также выдачи при приеме пищи чеснока и лука.

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