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12.11.2017 (07:00)

На Северный Кавказ прибывает молодое пополнение новобранцев призывной компании «Осень-2017»

В соединения и воинские части 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе, прибывает молодое пополнение.

Все новобранцы, прибывшие для прохождения военной службы, обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Каждый военнослужащий в военном комиссариате получил армейский несессер, включающий шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, станок бритвенный, полотенце и другие компоненты, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям с места прохождения службы на льготных условиях.

Всего на комплектование будет направлено около 4 тыс. призывников, из них около 1,5 тыс. младших специалистов, окончивших учебные центры Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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