12.11.2017 (06:00)

Курсанты ТВВИКУ победили в Кубке ВС РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя СССР Юрия Исламова

Сборная команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова стала победителем завершившегося в Екатеринбурге Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации Юрия Исламова.

На втором месте – спортсмены Центрального военного округа, замкнул тройку коллектив челябинского филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина».

В соревнованиях, которые проводятся более 10 лет, приняли участие более 150 спортсменов в весовых категориях до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, свыше 85 кг из сборных команд видов (родов) ВС РФ, военных округов, военно-учебных заведений Министерства обороны РФ, региональных федераций армейского рукопашного боя, спортивных организаций и клубов Свердловской области.

Справка :

Житель Свердловской области Юрий Исламов проходил срочную службу в разведподразделении в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 31 октября 1987 года в бою у кишлака Дури (провинция Забуль) разведгруппа, в составе которой был младший сержант Исламов, была окружена превосходящими силами противника. Дважды раненый разведчик подорвал себя вместе с боевиками, пытавшимися захватить его в плен.

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