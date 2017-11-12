12.11.2017 (02:00)

В октябре в ВВО 1.9 тысяч школьников стали юнармейцами

В Восточном военном округе более 1.9 тысячи школьников в минувшем месяце вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». В Восточном военном округе сформирован 91 отряд юнармейского движения.

Наибольшее число юнармейских отрядов в минувшем месяце создано в Амурской области – 24, ряды Юнармии пополнили 502 школьника. В Республике Бурятия создано 17 отрядов, 357 ребят пожелали стать юнармейцами. В Приморье 315 юношей и девушек стали представителями 15 отрядов военно-патриотического движения «Юнармия».

В октябре более 8 тысяч юнармейцев приняли участие в 119 мероприятиях военно-патриотической направленности.

Набольшее количество военно-патриотических мероприятий проведено в Республике Бурятия -14, на втором месте Сахалинская область и Забайкалье - 13, в Хабаровском крае состоялось 12 военно-патриотических мероприятий.

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