11.11.2017 (21:53)

В преддверии Года экологии в России воспитанницы Пансиона Минобороны России посетили Санкт-Петербург

Во время посещения морской столицы воспитанницы Пансиона Минобороны РФ представили в Нахимовском Военно-Морском училище концертную программу «От чистого истока я начинаю путь», посвященную Году экологии в России.

Мероприятие посетили Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, Первый заместитель Министра финансов РФ, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв. председатель Попечительского совета Пансиона Минобороны РФ Татьяна Нестеренко Татьяна, руководитель Управления Федерального казначейства по городу Санкт-Петербургу Иван Мороз, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

В своем приветственном слове перед нахимовцами и воспитанницами пансиона Татьяна Шевцова подчеркнула важность реализации программы образовательно-экскурсионного проекта в Санкт-Петербурге, где сосредоточены военные учебные заведения Министерства обороны РФ и Военно-Морского Флота. По словам Заместителя Министра обороны РФ Татьяны Шевцовой «начало сотрудничества Пансиона и Нахимовского Военно-Морского училища в Санкт-Петербурге даст хороший импульс на перспективу и имеет все основания на то, чтобы это сотрудничество стало доброй традицией. Образовательно-экскурсионная программа, посвященная Году экологии в России, стала третьим масштабным инновационным проектом Пансиона МО РФ, разработанным в целях расширения представлений воспитанниц о культурных ценностях и историческом наследии Отечества и формирования их гражданской идентичности в ходе знакомства с историческими памятниками нашей страны, городами, имеющими огромное культурное значение, крупными природными и архитектурными объектами».

В свою очередь, Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв поблагодарил воспитанниц Пансиона за посещение Нахимовского Военно-Морского Училища с впечатляющей концептуальной концертной программой. Главком ВМФ сказал, что «двери военно-морских учебных заведений всегда открыты для проектов Пансиона Минобороны РФ, которые несут в себе информационную, культурную и историческую нагрузку. Именно такое мероприятие состоялось сегодня в Нахимовском ВМУ и вызвало шквал аплодисментов».

В рамках посещения Нахимовского Военно-Морского Училища Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв и приглашенные почетные гости ознакомились с учебно-материальной базой этого учебного заведения и его многолетними историческими традициями в сфере подготовки новых поколений моряков для Военно-Морского Флота.

В рамках образовательно-экскурсионного проекта, воспитанницы побывали на знаменитой киностудии «Ленфильм», где ознакомились со съемочными павильонами, посетили гримерки, в которых создавались образы, навсегда вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа, увидели костюмы любимых киноперсонажей. Также на «Ленфильме» девочек ждала творческая встреча с российским актером, телеведущим, пародистом и певцом, Заслуженным артистом Российской Федерации Юрием Гальцевым.

Завершился первый день пребывания воспитанниц в Санкт-Петербурге экскурсией по Эрмитажу.

Завтра девочки продолжат знакомство с архитектурой и музеями северной столицы, в частности, воспитанницы смогут посетить легендарный крейсер «Аврора».

Знакомство с жемчужинами архитектуры и искусства Санкт-Петербурга позволит воспитанницам Пансиона МО РФ расширить представления о культурном базисе Родины, проникнуться духом русской истории и испытать глубокую гордость за свою страну.



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