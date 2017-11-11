11.11.2017 (19:00)

11 ноября 1795 года на Херсонской верфи был заложен 50-пушечный корабль «Михаил»

Фрегат был заложен на Херсонской верфи 11 ноября 1795 года и после спуска на воду 31 октября 1796 года вошёл в состав Черноморского флота России. Строительство вёл корабельный мастер А. С. Катасанов.

В составе эскадры вице-адмирала Федора Ушакова 13 августа 1798 года корабль вышел из Севастополя в Средиземное море для совместных действий с турецким флотом против Франции и 24 августа прибыл в Буюк-дере. 14 сентября во главе отряда вышел из пролива Дарданеллы к берегам Египта на усиление английской эскадры адмирала Горацио Нельсона и 9 октября прибыл к Александрии. 15 января 1799 года вместе с турецким корветом вышел из Корфу в Бриндизи для доставки из Бриндизи в Триест «особ неаполитанского двора», а к 18 марта вернулся в Корфу.

15 апреля во главе отряда капитан-командора А.А. Сорокина ушёл из Корфу к южному берегу Италии. 23 апреля в Бриндизи с судов отряда был высажен десант, взявший штурмом городскую цитадель. 1 мая с отрядом подошёл к городу Мола, где вёл бомбардировку береговых укрепления города до его полной капитуляции.

Также корабль принимал участие в войне с Францией 1804-1807 годов. 16 февраля 1806 года в составе отряда капитана 1 ранга Г. Г. Белли прибыл в Кастельново для участия в блокаде побережья. 24 июня фрегат вёл бомбардировку неприятельских позиций, но, по причине подхода французского корпуса, русские суда сняли с берега войска и ушли в Кастельново. После заключения Тильзитского мирного договора фрегат с 14 августа по 9 сентября 1807 года перешёл из Кастельново в Венецию в составе эскадры капитан-командора И. А. Баратынского.

16 сентября эскадра ушла в Корфу, а «Михаил» из-за «неблагонадежности корпуса» был направлен в Триест, куда 28 декабря прибыла эскадра капитан-командора И.О. Салтанова. 17 мая 1809 года, во время подхода к Триесту английской эскадры, русские суда были подготовлены к бою, но атаки английских судов не последовало и спустя месяц английские суда ушли от Триеста.

27 сентября 1809 года было получено Высочайшее повеление о сдаче находящихся в Триесте судов французскому правительству. 20 октября на фрегате были спущены Андреевский флаг, вымпел и гюйс, судно было разоружено, а экипаж сошёл на берег. 24 марта следующего года члены экипажа фрегата из Триеста через Венгрию были доставлены в Николаев.

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