11.11.2017 (18:30)

Торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивных рот ЦСКА прошла в Олимпийском парке Сочи

В Олимпийском парке Сочи прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивных рот ЦСКА. Участниками церемонии стали члены сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранные для дальнейшего прохождения военной службы в спортивных ротах ЦСКА.

В четыре спортивные роты, дислоцирующиеся в Балашихе (Московская область), Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи, были призваны 205 атлетов, представляющих 33 олимпийских вида спорта. В числе призывников –заслуженный мастер спорта - бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне тхэквондист Алексей Денисенко.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков поздравил новобранцев с вступлением в ряды ЦСКА. «У меня сегодня есть возможность назвать вас армейцами-спортсменами, вы поступили под знамена ЦСКА, прославленного клуба, равных которому нет во всем мире, - сказал он. - Это большая честь и ответственность. Мы будем делать все, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были и комфортным и успешными».

«Очевидно, что легкой жизни у вас не будет, но то, что вы являетесь армейцами-спортсменами, это очень важно. От своего имени, от имени генерала армии Сергея Шойгу поздравляю вас с принятием присяги», – добавил он.

По словам заместителя министра спорта РФ Сергея Косилова, на новобранцах ЦСКА отныне будет лежать двойная ответственность. «Есть такая профессия - родину защищать, - сказал он. - До принятия присяги вы защищали интересы нашей родины на полях спортивных сражений, после принятия воинской присяги вы стали военнослужащими. Теперь на вас лежит двойная ответственность, и мы уверены, что это приведет к росту ваших результатов».

В числе призывников также 2 перворазрядника, 80 кандидатов в мастера спорта, 108 мастеров спорта, 14 мастеров спорта международного класса.

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