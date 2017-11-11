11.11.2017 (18:00)

В Рязани прошла спортивно-интеллектуальная игра ДОСААФ «Знай – на 5, стреляй – на 10»

В Рязани прошла традиционная спортивно-интеллектуальная игра «Знай – на 5, стреляй на – 10». Городской этап очередной, уже третьей игры, организованной совместными усилиями регионального отделения ДОСААФ и общественной организации «Союз патриотов Рязанской области», посвящался 76-й годовщине начала героической обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков.

На открытии игры участников приветствовали первый заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Сергей Сухоцкий, председатель президиума союза патриотов Рязанской области Александр Пузевич и начальник Рязанского учебного стрелково-спортивного центра ДОСААФ Александр Титов.

За звание победителей в испытаниях на меткость стрельбы и эрудицию боролись 14 команд из шести высших учебных заведений региона.

По сумме баллов, набранных командами в спортивном и интеллектуальном зачетах, победителями игры «Знай – на 5, стреляй – на 10» стали будущие офицеры-десантники, представлявшие факультет связи Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Второй результат у команды «Спортсмены» академии Федеральной службы исполнения наказаний. На третьем месте команда «Политех» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Полтора десятка участников, показавших высокие результаты в стрельбе, получили значок и удостоверения ДОСААФ России «Отличный стрелок».

С большим интересом курсанты училища и студенты вузов осмотрели музейные экспозиции регионального отделения ДОСААФ, выставки смотра-конкурса технического творчества молодежи и детского творчества, посвященного 90-летию оборонного общества «Я – будущее ДОСААФ», просмотрели видеофильм «Эстафета памяти и славы ДОСААФ» о международном комбинированном автопробеге ДОСААФ России.

Следующий этап игры состоится в декабре и будет посвящен героям Отечества.

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