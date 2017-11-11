11.11.2017 (17:30)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел сбор с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы с офицерами и с младшими специалистами медицинской службы.
В ходе сбора более 30 специалистов медицинской службы отработали действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники, воды и труднодоступных участков местности.
На разных этапах практического обучения военные медики отработали действия по оказанию помощи пострадавшим военнослужащим с различными травмами. Основной акцент был сделан на особенностях медицинского обеспечения в условиях низких температур воздуха.
Завершился сбор сдачей зачетов и нормативов с получением допуска на право прохождения дальнейшей службы на военно-медицинских должностях.