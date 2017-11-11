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11.11.2017 (17:00)
Разведчики ЮВО приступили к специальной подготовке на горном полигоне
Идет получение информации...
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