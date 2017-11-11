11.11.2017 (14:45)

Около 200 школьников Сочи вступили в ряды Юнармии

Сегодня в Сочи на Медальной площади Олимпийского парка около 200 юношей и девушек средних общеобразовательных школ Центрального района города вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Все они отлично успевают в учебе, активно участвуют в общественной жизни своих школ и имеют спортивные разряды.

Церемония прошла в рамках приведения к Военной присяге новобранцев — членов сборных России, отобранных для прохождения военной службы в спортивных ротах ЦСКА. В мероприятии приняло участие руководство Министерства обороны РФ, Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, спортивных федераций, руководители, спортсмены, тренеры и ветераны ЦСКА.

В ходе ритуала юнармейцы произнесли торжественную клятву на верность молодежному движению, после чего им были вручены флажки, удостоверения и шевроны юнармейцев.

«На сегодняшний день региональные отделения Юнармии созданы во всех субъектах РФ. Количество участников юнармейского движения растет, численность юнармейцев на сегодняшний день уже превысила уже 170 тысяч человек», — сказал статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков.

«Наших новоиспеченных юнармейцев в будущем ожидают много увлекательных и познавательных мероприятий, такие как конкурсы и спортивные соревнования среди молодежи по военно-прикладным видам спорта, «Дни инноваций», фестивали и военно-патриотические игры», – отметил начальник штаба Юнармии в Сочи полковник запаса Игорь Палевский.

По завершении мероприятия юнармейцы и военнослужащие - спортсмены ЦСКА в одном строю прошли торжественным маршем по территории Олимпийского парка.

Всего на совместных мероприятиях присутствовали около 500 человек, в их числе представители руководства Минобороны, родители и близкие новобранцев, действующие юнармейцы, а также представители администрации города-курорта.

С начала существования движения «Юнармия» в Сочи создано свыше 30 юнармейских отрядов, которые объединяют в себя около 700 школьников и студентов города в возрасте от 11 до 18 лет.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента РФ. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

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