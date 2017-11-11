11.11.2017 (15:00)

На российской военной базе в Армении заменено более 30% военнослужащих

На российской военной базе в Армении в рамках плановой замены увольняемых военнослужащих на военнослужащих из учебных центров и окружных воинских частей личный состав обновлен уже более чем на 30%.

В текущем году в соединении будет заменено более 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Ротация военнослужащих из Армении проводится специально выделенными под замену самолетами гражданской авиации из основных крупных международных аэропортов городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и др.

Большая часть военнослужащих, прибывающих на военную базу по замене, является подготовленными специалистами, которые назначаются на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов современных беспилотных летательных комплексов и противовоздушной обороны.

По итогам аналогичного периода 2016 года более половины из прибывших военнослужащих имели высшее и среднее техническое образование, навыки вождения и управления автомобильной и бронетанковой техникой. Впервые с начала учебного периода, вновь прибывшие военнослужащие, изъявившие желание, в ходе прохождения службы получат водительские удостоверения категории «С», «D» и «Е».

Военные психологи соединения проводят тестирование молодых солдат с использованием современных аппаратно-программных комплексов АРМ-ВП по методике изучения «Корсет», позволяющей выявить адаптационные процессы военнослужащих и выработать рекомендации командирам.

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