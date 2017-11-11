11.11.2017 (13:00)

В Санкт-Петербурге открыли новый городок Суворовского военного училища

Сегодня в г. Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте 17, где ранее располагался Кадетский ракетно-артиллерийский корпус (КРАК).

В ходе обустройства городка военного училища была завершена реконструкция главного здания исторического архитектурного ансамбля «Воронцовского дворца», с размещением в нем курсантского общежития, также построены новые здания учебных корпусов, медпункта и столовой.

В учебных корпусах оборудованы специализированные аудитории для проведения занятий по различным дисциплинам, лаборатории, лингафонные кабинеты, классы самоподготовки и тренажерный зал.

Основной задачей специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны (ВСК) при проектировании производства работ было вписать все современные системы и технологии в старые здания, сохранив его несущую способность, и сделав его безопасным.

В процессе благоустройства было полностью переделано все, положен асфальт, сделаны новые зоны отдыха, новые спортплощадки там, где их раньше не было.

Технологии реставрационных работ, которые применялись на этом объекте, повторяют те технологии, по которой эти элементы и были воссозданы, то есть все работы реставраторы выполняли вручную, вручную подбирали шаблоны и толщины слоев.

Так как к началу работ сохранились отдельные декоративные элементы, то новые элементы были приведены в соответствие со старыми, теми же историческими материалами, теми же известковыми штукатурными смесями.

Для сохранения архитектурного облика и внутренних исторических интерьеров зданий специалистами ВСК Минобороны была выполнена реставрация фасадов, кирпичной кладки, оконных проемов, кровли, лепного и штукатурного декора Георгиевского и Николаевского залов и чугунных ворот.

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