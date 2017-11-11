11.11.2017 (11:30)

В отдельной роте радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота проведено тактико-специальное занятие

В преддверии профессионального праздника, Дня войск радиационной, химической и биологической защиты, который отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации 13 ноября, в отдельной роте радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота проведено занятие по тактико-специальной подготовке.

Основная задача, стоящая перед командованием роты - это подготовка специалистов для ликвидации последствий возможных аварий на радиационных, химически и биологически опасных объектах, а также террористических актов с применением опасных веществ.

На полигоне было развернуто три учебные точки, на которых военнослужащие подразделения при помощи специального дезинфекционного раствора обработали тяжелую технику, подвергнувшуюся химической атаке условного противника, отработали задачи по действиям отделения взвода аэрозольного противодействия в обороне, выполнили мероприятия по постановке дымовой завесы и распылению дезинфицирующих аэрозолей. В ходе занятия флотские химики отработали нормативы по так называемой «ложной» маскировке при помощи термодымовой аппаратуры.

Специфика службы в РХБЗ подразделении такова, что личный состав должен знать не только специальную технику и применять ее на практике, но и хорошо разбираться в отравляющих веществах. Для проверки военнослужащих на умение противостоять различным ОВ в специально оборудованной палатке командование роты провело распыление имитаторов отравляющих веществ. Военнослужащим в этом случае необходимо быстро и правильно надеть средства защиты во избежание поражения отравляющими веществами.

На кораблях БФ так же есть специалисты службы РХБЗ, которые в море выполняют задачи по контролю за радиоактивной и химической обстановкой в зоне ответственности, контролируют радиационно-химическую обстановку в районах боевой подготовки, производят постановку пассивных аэрозольных помех (дымзавес), а также при помощи специальных катеров прикрывают десантные корабли во время высадки морского десанта.

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