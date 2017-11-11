11.11.2017 (11:06)

ВДВ к началу нового периода обучения подготовят боевую и специальную технику для работы в зимних условиях эксплуатации

В соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск стартовала основная фаза перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

За строго отведенное время десантникам предстоит подготовить к применению в условиях низких температур более 10 тысяч единиц ВВСТ, из них около 500 единиц новейших образцов вооружения, недавно поступивших в соединения и части ВДВ.

Проверка качества подготовки техники и полноты подготовки вооружения и военной техники к зимнему периоду эксплуатации будет проводиться в период с 22 по 27 ноября 2017 года.

Специальные мероприятия будут проходить в течение нескольких недель, в ходе которых специалисты ВДВ по ремонту и эксплуатации обслужат и подготовят к очередному периоду обучения боевую и специальную технику.

В ходе работ специалисты проверяют работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, проводят необходимые работы по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

На ВВСТ осуществляют работу штатные экипажи и специализированные бригады, а наиболее сложную настройку аппаратных частей боевой техники проводят специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

В ходе проверочных мероприятий специальные контрольные группы проверят качество выполненных регламентных работ на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике находящихся в местах дислокации войск и в полевых парках. Оценят правильность проведения занятий с экипажами боевых машин и водителями автомобилей по изучению ими требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях низких температур, в том числе при ее применении в экстремальных условиях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице