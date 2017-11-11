11.11.2017 (07:14)

В Приамурском объединении ВВО сержантов-контрактников обучили психологическим приемам работы с подчиненными

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровском крае, состоялись недельные учебно-методические сборы с сержантским составом. В ходе сборов проведены практические занятия по теме психология военнослужащего и воинского коллектива.

Занятия проводились в форме обучающих тренингов, направленных на сплочение воинских коллективов и индивидуальной работе с военнослужащими по призыву. Особое внимание при обучении сержантов контрактной службы было уделено различным психологическим техникам, направленным на помощь в адаптации молодого пополнения.

Также младших командиров обучали организовывать и проводить занятия по огневой, строевой, физической подготовкам и другим дисциплинам. С командирами подразделений были проведены лекции по основным методам и формам работы с личным составом.

Сборы проводились по единой методике на базе соединений и воинских частей в местах постоянной дислокации. В текущем году впервые все должности младшего командного состава объединения были укомплектованы военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

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