10.11.2017 (21:48)

Бюст маршала Советского Союза Ивана Баграмяна открыли в Музее Победы

Министр обороны Армении Виге Саргсян и заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин открыли бюст Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«Для нас большая честь находится в этом музее и принести в дар от Республики Армения бюст Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна», — сказал Виге Саргсян на торжественной церемонии.

В свою очередь, замминистра обороны РФ выразил мнение, что появление бюста в пантеоне полководцев музея еще раз напоминает о вкладе советских республик в Победу в Великой Отечественной войне и доказывает, что связь поколений не нарушена. По словам Александра Фомина, почитание великих советских полководцев — это, с одной стороны, дань памяти ветеранам, одержавшим победу в Великой Отечественной войне, с другой - возможность рассказать об их подвигах подрастающему поколению.

«Я хотел бы от имени всех нас, Минобороны РФ и России, поблагодарить Министерство обороны Армении, министра обороны Армении за эту инициативу и музей за то, что ее поддержали. Это великий маршал, великий полководец, его заслуги бессмертны», - подчеркнул Александр Фомин.

Говоря о российско-армянских отношениях, замминистра подчеркнул их многоплановость. «Наше взаимодействие только укрепляется, как в многостороннем формате в рамках ОДКБ, так и в двустороннем формате. У нас есть программы на перспективу. Мы с республикой Армения идем по пути укрепления боеспособности наших вооруженных сил, коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, ведем большую работу по оснащению подразделений новейшими образцами вооружения и военной техники», — рассказал генерал.

«Работа идет большая и сотрудничество динамично развивается», — заключил он.

Открытие памятника, созданного армянскими скульпторами Мисаком Мелконяном и Ашотом Татевосяном, приурочено к 120-летию маршала.

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