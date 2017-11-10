10.11.2017 (20:32)

Около 150 призывников пополнят спортивные роты

За прошедшую неделю состоялась отправка около 150 призывников в спортивные роты. Большинство новобранцев мастера спорта.

Во время службы спортсменам будут предоставлены все необходимые условия для проведения непрерывной подготовки, а также участия в соревнованиях российского и международного уровня.

По мнению самих ребят, служба в спортивной роте – это прекрасная возможность отдать долг Родине без ущерба для своей спортивной карьеры.

На сегодняшний день в Вооруженных Силах РФ функционируют 4 спортивные роты, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи.

Справочно:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. № 445 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. В ходе него будет призвано на военную службу и направлено для прохождения в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы 134 тыс. человек, из них более 15 тыс. – получивших подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования.

Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 г. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

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