10.11.2017 (20:03)

Более 800 курсантов, воспитанников, юнармейцев и ветеранов приняли участие в военно-патриотической акции «Равнение на Бессмертие!»

Военно-патриотической акции «Равнение на Бессмертие!» прошла в Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В акции приняли участие военно-патриотические объединения, отряды «Юнармии» г.Твери, воспитанники Тверского СВУ, представители городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и другие.

Центральным элементом данной акции стало прохождение торжественным маршем на площади Маршала Г.К. Жукова курсантов Военной академии воздушно-космической обороны, военно-патриотических объединений, отрядов «Юнармии» г. Твери.

Организаторами данной акции выступили Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Управление образования и Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г.Твери, Министерства образования Тверской области и МБУ «Подростково-молодежный центр» г.Твери.

Целью данного мероприятия явилась популяризация юнармейского движения в городе Твери.

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