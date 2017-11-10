10.11.2017 (18:15)

Оркестр Военной академии РХБЗ поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел

10 ноября духовой оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты под управлением военного дирижера заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел Костромской области. Перед началом торжественного собрания в фойе концертно-выставочного центра «Губернский» в исполнении военных музыкантов прозвучали оркестровые миниатюры Андрея Петрова, Александры Пахмутовой, Кирилла Молчанова, Владимира Шаинского.

Ярким украшением концертной программы стало исполнение произведения «Время, вперед!» Георгия Свиридова из одноименного кинофильма Михаила Швейцера (соло на рояле – старший лейтенант полиции Светлана Клейн), а также фрагмента плац-концерта на музыку Семена Чернецкого.



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