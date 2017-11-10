10.11.2017 (17:05)

Региональное отделение ДОСААФ Кировской области организовало соревнования по мотокроссу

В Орлове (Кировская обл.) на берегу Вятки по инициативе местного отделения ДОСААФ, областной федерации мотоциклетного спорта и при поддержке регионального отделения ДОСААФ были организованы открытые соревнования по мотокроссу, в которых участвовали гонщики Кировской области и ближайших регионов. Претенденты на награды оспаривали первенство в шести классах мотоциклов.

Победу в них одержали Григорий Кузнецов (Кирово-Чепецк), Алексей Воробьев, Борис Лютов (оба — Киров), Максим Комлев (Белая Холуница), Алексей Ходырев (Можга, Удмуртия) и Вячеслав Васильев (Вятские Поляны).



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