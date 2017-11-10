10.11.2017 (17:49)

На базе Кировского аэроклуба ДОСААФ прошел финал военно-спортивной игры «Зарница»

На базе Кировского аэроклуба ДОСААФ прошел финал военно-спортивной игры «Зарница». Команды школьных военно-прикладных клубов состязались в спортивном ориентировании, преодолении «зараженного» участка местности, оказании первой медицинской помощи условному пострадавшему, отвечали на вопросы по истории Вооруженных Сил, выявляли сильнейших в соревнованиях по общей физической подготовке и смотре знаменных групп, демонстрировали порядок действий в условиях стихийных бедствий.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Рыбкин, поздравляя участников «Зарницы-2017» с успешным решением трудных задач, отметил, что только получая военную подготовку и не забывая уроков прежних войн, придет понимание того, что чтобы мирно и спокойно жить, надо уметь себя защитить.

Лучшие участники игры были награждены благодарственными письмами председателя регионального отделения ДОСААФ, а 20 воспитанников военно-патриотических клубов получили возможность совершить первый в жизни прыжок с парашютом.

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