10.11.2017 (17:29)
Ряд подразделений Балтийского флота борется за право называться «ударными»
На Балтийском флоте (БФ) проходит проверка специальной комиссией Министерства обороны Российской Федерации кораблей и воинских частей, представленных на присвоение наименования «ударный». Всего от флота выдвинуто восемь кандидатов, в числе которых новейший малый ракетный корабль «Серпухов».
За право носить почетное звание на БФ также борются постоянный участник дальних походов — большой десантный корабль «Королёв», подразделение берегового ракетного соединения, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и ряд других подразделений.
Кроме того, два подразделения 11-го армейского корпуса БФ и подразделение морской пехоты Балтфлота уже имеют почетное звание «ударное».
Данное наименование будет присвоено соединениям, частям и подразделениям после подведения итогов приказом Министра обороны России. Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.