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10.11.2017 (16:43)

Специалисты службы защиты гостайны штаба Северного флота расскажут североморским кадетам об особенностях своей профессии

Представители службы защиты государственной тайны (ЗГТ) штаба Северного флота на уроках мужества в рамках патриотической акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» проведут ознакомительные беседы с воспитанниками Североморского кадетского корпуса.

Специалисты ЗГТ расскажут кадетам об особенностях своей профессии. Заинтересовавшимся ребятам порекомендуют поступать в профильный военный вуз — Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, в котором осуществляется подготовка специалистов в области защиты информации. В настоящее время эта профессия весьма востребована как на Северном флоте, так и в Вооружённых Силах России в целом. В ходе бесед с кадетами будет обращено внимание на то, что помимо прочих льгот, законодательно предусмотренных для военнослужащих, сотрудники подразделений службы ЗГТ имеют дополнительные денежные выплаты, связанные с работой в органах ЗГТ.

Офицеры службы гостайны соединений и частей Северного флота регулярно проводят подобные встречи с учащимися старших классов средних школ Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Коми.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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