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10.11.2017 (16:36)

В Самаре открыта мемориальная доска Героям Советского Союза Владимиру Михееву, Александру Бондареву и Александру Новикову

В Самаре в торжественной обстановке на доме № 47 по улице Льва Толстого была открыта мемориальная доска Героям Советского Союза Владимиру Михееву, Александру Бондареву и Александру Новикову, окончившим Куйбышевский государственный педагогический институт и боровшимися с немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, данные красноармейцы были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и награждены орденами Ленина, орденами Александра Невского и рядом медалей.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие жители Самары, представители ветеранских и общественных организаций, военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа и студенты Самарского Государственного социально-педагогического университета.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Центральный военный округ
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