10.11.2017 (16:23)

В Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошла международная конференция войск связи ВКС

В Воронеже на базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошла VI Международная научно-техническая конференция по вопросам современного состояния и перспективам развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией.

В мероприятии приняли участие представители Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС), высших учебных заведений ВКС, научных организаций авиационной отрасли, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса, силовых министерств и ведомств, а также военных структур и вузов стран Содружества Независимых Государств.

Задачей конференции являлось укрепление международных научных связей, обмен опытом между учеными и специалистами органов военного управления, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, авиационных частей и вузов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы о современном состоянии и перспективам развития систем связи и радиотехнического обеспечения полётов авиации, особенностях подготовки специалистов по их эксплуатации.

Всего в конференции приняли участие более 300 человек, было заслушано более 30 докладов специалистов. Конференция прошла под руководством начальника войск связи – заместителя начальника Главного штаба ВКС по связи генерал-майора Валерия Коробкова.

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