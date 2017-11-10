10.11.2017 (15:36)

В Новороссийске продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля «Вышний Волочёк»

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) «Вышний Волочёк».

В ходе испытаний в полигоне боевой подготовки экипаж МРК в рамках отработки действий по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде осуществил проверку эффективности работы гидроакустической станции по наблюдению за подводной обстановкой, обнаружению и сопровождению малоразмерных подводных объектов в целях противодиверсионной обороны корабля.

Для обеспечения данного этапа испытаний корабля были привлечены суда обеспечения из состава Новороссийской ВМБ.

Справочно:

МРК «Вышний Волочёк» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

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