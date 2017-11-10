10.11.2017 (14:43)

В Москве готовятся к V Всеармейским соревнованиям на Кубок Министерства обороны России «Командирские старты»

С 13 по 18 ноября в Москве на базе Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) пройдут V Всеармейские соревнования на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты».

Возрождённые в 2013 году Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, спортивные соревнования среди военнослужащих состоят из трех этапов. Отборочные соревнования длятся несколько месяцев и проходят в воинских частях, соединениях и объединениях Вооруженных Сил РФ. Они представляют собой лично-командные состязания по военно-прикладным видам спорта среди всех категорий командиров — от командира взвода до командующего войсками.

Торжественное открытие финального этапа «Командирских стартов» состоится 15 ноября в 10:00 в универсальном спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 76.

В юбилейном, пятом финале турнира примут участие 110 офицеров. За победу в финале они поборются в составе 10 команд: четырех сборных военных округов, команды от Северного флота и пяти сборных отдельных видов и родов войск.

Среди финалистов «Командирских стартов» — военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. В составе сборной команды Воздушно-космических сил спортивную честь в номинации «Командир роты» будет отстаивать командир авиационного звена «Русских витязей» капитан Игорь Ткаченко.

Главный судья финального этапа соревнований — судья всероссийской категории, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации полковник Александр Украинец.

В течение нескольких дней спортсмены будут состязаться в плавании, подтягивании на перекладине, беге, легкоатлетической эстафете и стрельбе из пистолета Макарова.

Итогом турнира станет церемония закрытия, которая состоится 18 ноября в 12:00 в Центральном академическом театре Российской Армии.

Приглашаем представителей СМИ на соревнования.

По вопросам аккредитации обращаться в Пресс-центр ЦСКА.

Координатор: Дмитрий Васильевич Коробцов.

Телефон: +7 (495) 613-73-90.

Моб. +7 (909) 919-18-19.

E-mail: pr@cska.ru.

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