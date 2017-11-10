10.11.2017 (13:37)

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота отработали вопросы дозаправки в воздухе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота отработали вопросы дозаправки в воздухе

Экипажи самолетов Су-24М бомбардировочной эскадрильи морской авиации Балтийского флота (БФ) выполнили полеты с отработкой дозаправки от самолета-топливозаправщика Ил-78 в воздухе над Калининградской областью.

К отработке данного элемента как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары было привлечено около 10 летных экипажей.

Дозаправка в воздухе — один из самых сложных видов летной подготовки. К ней допускаются только опытные специалисты, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. Пилоты на высоте от 2 до 5 тыс. метров при скорости 500–600 км/ч приближались к топливозаправщику на расстояние 10–15 метров, выпущенной штангой «контактировались» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива.

В ночное время дозаправка усложнялась тем, что выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете. Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности фронтовых бомбардировщиков Су-24М и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.

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