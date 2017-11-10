10.11.2017 (14:12)

Сирийские войска при поддержке ВКС России взяли последний оплот террористов – Абу Кемаль

В Москве завершилось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Оно началось с проведения видеоконференцсвязи с командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным.

«В настоящее время наши основные усилия сосредоточены на завершении разгрома террористов ИГИЛ в долине реки Евфрат. В ходе наступательной операции освобождены города Дейр-эз-Зор и Меядин, а сегодня ночью последний оплот террористов ИГИЛ на востоке Сирии – Абу Кемаль», – доложил Сергей Суровикин. Он добавил, что сейчас ведется зачистка и разминирование кварталов города, уничтожение отдельных очагов сопротивления террористов-смертников.

«В освобождении Абу Кемаля при поддержке ВКС РФ принимали участие правительственные войска 5-го добровольческого штурмового корпуса, штурмовые группы бригадного генерала Сухела, отряды народного ополчения. На завершающем этапе боевых действий Вооруженные силы Сирии взяли под контроль сирийско-иракскую границу до реки Евфрат», – рассказал командующий группировкой.

«В дальнейшем спланировали ведение активных действий по освобождению от боевиков ИГИЛ территории вдоль западного берега реки Евфрат на участке от Меядина до Абу Кемаля. На других направлениях подразделения военной полиции Вооруженных сил России во взаимодействии с правительственными войсками осуществляют контроль за выполнением режима прекращения боевых действий по периметру зон деэскалации», – сообщил Сергей Суровикин.

В свою очередь Министр обороны России пояснил, что «задачи, поставленные на ближайшее время, выполняются. Они выполняются не без труда. К сожалению, огромный объем и огромные площади заминированы».

«Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Абу Кемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно», — рассказал Сергей Шойгу.

«Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции, которую вели последние четыре дня. ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное, в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены», — отметил Министр обороны России.

«Надеюсь на дальнейшее продвижение сирийских войск вдоль Евфрата на Север (до Абу Кемаля) и завершение окружения группировки на западном берегу Евфрата. Безусловно, надеемся на то, что те планы, которые мы с вами наметили по восточному берегу Евфрата, также будут выполнены. Во всяком случае пока наступление развивается успешно», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он также сообщил, что пресечено движение боевиков через границу с Ираком. «Надеемся, что севернее наши коллеги, те, кто участвуют в этой большой операции на Евфрате, также предпримут все усилия по предотвращению перемещения боевиков с одной территории на другую», — сказал Сергей Шойгу.

Он отметил и другое – «с каждым днем с уменьшением территории концентрации боевиков кратно увеличивается число смертников».

Министр обороны рассказал, что «они как индивидуально, так и на «джихадмобилях» и мотоциклах прорывают в различных местах линию фронта и совершают самоподрывы».

«Их количество увеличилась кратно. У нас бывают дни, когда оно доходит до 16-18 в день. Это только те, кто без техники. На технике, на бронетехнике их количество бывает до восьми машин в день на разных направлениях», – отметил глава российского военного ведомства.

«Это особая сложность. Но созданы группы, отряды, которые действуют очень эффективно. Они будут пресекать продвижение таких «джихадмобилей» на этих территориях», – подчеркнул Сергей Шойгу.

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