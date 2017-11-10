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10.11.2017 (12:34)

Михаил Галустян проведет в Екатеринбурге финальный турнир по страйкболу и лазертагу среди суворовцев

В Екатеринбурге в субботу, 11 ноября, состоится первый в истории военно-тактических игр финальный турнир по страйкболу и лазертагу среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России. В состязаниях примет участие президент Федерации военно-тактических игр шоумен Михаил Галустян, который является организатором и автором идеи соревнований.

В финальной игре примут участие 140 екатеринбургских суворовцев (7 команд по 20 ребят). Помимо лазертага и страйкбола в программу состязаний также включены медицинская эстафета, сборка-разборка оружия.

Игры в страйкбол проводятся с целью развития тактических навыков участников, боевой слаженности внутри команды и привития культуры обращения с оружием.

Лазертаг – высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата путём регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на одежде игрока или на специальном жилете (повязке).

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Суворовское училище , Центральный военный округ , Социальное развитие
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