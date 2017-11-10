10.11.2017 (12:24)
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям
Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» в морском полигоне выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.
В качестве мишеней при выполнении боевых упражнений применялся буксируемый морской щит и светящиеся авиационные бомбы (САБ).
По данным объективного контроля стрельбы признаны успешными.
Для обеспечения данного мероприятия боевой подготовки привлекались вспомогательные суда и самолеты Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.
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