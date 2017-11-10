Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

10.11.2017 (12:24)

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям

Сегодня  в соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» в морском полигоне выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.

В качестве мишеней при выполнении боевых упражнений применялся буксируемый морской щит и светящиеся авиационные бомбы (САБ).

По данным объективного контроля стрельбы признаны успешными.

Для обеспечения данного мероприятия боевой подготовки привлекались вспомогательные суда и самолеты Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false