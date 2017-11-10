10.11.2017 (11:39)

За последние пять лет в ЗВО были обеспечены жильем более 130 тыс. военнослужащих

Западное региональное управление жилищного обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации подвело итоги своей деятельности за последние 5 лет.

Выполняя социальные обязательства перед военнослужащими и членами их семей с учетом всех форм обеспечения, управлением было обеспечено жильем более 130 тыс. военнослужащих, из них около 60 тыс. военнослужащих обеспечены служебными жилыми помещениями по месту прохождения службы, а 45 тыс. семей военнослужащих получили постоянные квартиры по избранному месту жительства.

Кроме того, 5300 военнослужащим предоставлена жилищная субсидия на сумму более 5,8 млрд рублей, а 20 тыс. военнослужащих получили свидетельства на приобретение жилья путем накопительно-ипотечной системы (НИС).

В настоящее время на учете нуждающихся в обеспечении постоянным жильем состоит чуть более 5 тыс. человек, из них изъявили желание быть обеспеченными посредством жилищной субсидии около 3 тыс. военнослужащих.

С 2018 года жилищная субсидия, внедренная по инициативе Министра обороны в 2014 году, станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем.

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