10.11.2017 (08:43)

В Армении военные медики ЮВО проводят углубленный медицинский осмотр вновь прибывающих военнослужащих из России

Военные медики филиала 1602-го военного клинического госпиталя (ВКГ) в рамках подготовки к новому учебному периоду приступили к проведению углубленного медицинского осмотра военнослужащих российской военной базы в Армении.

Особое внимание при осмотре военными медицинскими работниками уделено вновь прибывшим военнослужащим в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Закавказье. В ходе медицинского обследования новобранцы Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов пройдут плановую сезонную вакцинацию и получат назначение по соблюдению адаптационных мероприятий к условиям высокогорной местности.

К обследованию в Гюмрийском филиале ВКГ, которое продлится до декабря, привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, а плановую вакцинацию, также пройдут члены семей военнослужащих и гражданский персонал, работающий в российском соединении.

Углубленный медицинский осмотр и обследование военнослужащих, проходящих службу по контракту, членов их семей и вновь прибывающих военнослужащих по призыву проводится с целью контроля состояния здоровья и своевременного выявления инфекционных, вирусных и приобретенных в ходе прохождения службы заболеваний.

По итогам медицинского обследования врачи вынесут комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего.

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